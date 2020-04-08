Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2 Nisan'da hizmete giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı laboratuvarında 250'nin üzerinde test yapıldığını bildirdi.

08.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:54
Karabük'te Kovid-19 tedbirleri
Karabük Valisi Fuat Gürel, 2 Nisan'da hizmete giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı laboratuvarında 250'nin üzerinde test yapıldığını bildirdi.
Kovid-19 tanı laboratuvarı olarak yetkilendirilen Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve laboratuvar yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabük'te ilk vakanın görülmesiyle tedbirleri hızlıca almaya başladıklarını söyledi.
Kovid-19 tanı laboratuvarının geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini ve laboratuvarda bugüne kadar 250'nin üzerinde test yapıldığını belirten Gürel, Karabük'te daha önce alınan örneklerin tahlil sonucu için Ankara'ya gönderildiğini hatırlattı.
Gürel, Kovid-19 test sonuçlarının hızlı alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Halk Sağlığı Müdürlüğünde tam donanımlı laboratuvarımız Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. 40'ıncı il olarak artık testlerimizi Karabük'te yapmaya başladık. Şu ana kadar 250'nin üzerinde test yapıldı."
Vali Gürel, koronavirüsle mücadele kapsamında polis, jandarma ve sağlık ekipleri kontrol noktalarındaki çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karabük'te Kovid-19 tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Haberler
Markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
İspanya’dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı Haberler
İspanya'dan endişe veren açıklama: Virüs bulaşma zirvesine ulaştı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye’nin koronavirüs istatistiği Haberler
Zamanında alınan tedbirler işe yaradı! İşte Türkiye'nin koronavirüs istatistiği
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne’nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme Haberler
Koronaya yakalanan 3 yaşındaki Defne'nin sağlığıyla ilgili yeni gelişme
ABD’den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü Haberler
ABD'den en ölümcül gün! Koronadan 24 saatte 1918 kişi öldü
Yoğun bakıma alınan Johnson’un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haberler
Yoğun bakıma alınan Johnson'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü Haberler
Çin Lideri ile telefonda görüştü! Ana gündem maddesi koronavirüstü

Son Dakika Güncel Haberleri

18:45: İki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma kampanyasına bağışladı - Haber 18:45: Sağlık malzemesi satan telefoncuya baskın - Haber 18:45: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi - Haber 18:44: Su Ürünleri Kooperatif üyelerinden gölün tarımsal sulamada kullanılmasına tepki - Haber 18:44: Çatak Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Haber 18:31: Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi - Haber 18:10: Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz - Haber 17:41: Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti - Haber 17:16: İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 1918 artarak 12 bin 911'e yükseldi - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin