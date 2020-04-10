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Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde kurallara aykırı hareket eden 14 işletmeyle 48 kişiye idari işlem yapıldığını bildirdi.

10.04.2020 21:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:26
Karabük'te Kovid-19 tedbirleri
Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde kurallara aykırı hareket eden 14 işletmeyle 48 kişiye idari işlem yapıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gürel, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin Karabük'te sıkı bir şekilde uygulandığını belirterek, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve 20 yaş altındakilerden yasağa uymayan 14 kişi hakkında işlem gerçekleştirildiğini kaydetti.
Gürel, araç giriş-çıkış denetimlerinin yapıldığı 4 kontrol noktasında sıkı kontroller gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Uygulamanın başladığı andan itibaren şimdiye kadar 7 bin 427 araç kontrol edildi. Bu araçlarda seyahat eden toplam 15 bin 976 kişinin de sağlık taraması ve kontrolü yapıldı." ifadelerini kullandı.
Tedbirler kapsamında aykırı davranış gösteren 14 işletmeye 40 bin lira ceza kesildiğini anlatan Gürel, şehir merkezinde emniyet güçlerince tedbirlere uymayan 34 kişiye yaklaşık 105 bin lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.
"14 bin 179 kişinin isteği yerine getirildi"
Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan kimsesi olmayanların ihtiyaçlarının Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandığını belirten Vali Gürel, "İl genelinde oluşturduğumuz 50 ekip ile gelen çağrılara cevap veriyoruz. Uygulamanın başladığı andan itibaren vatandaşlarımızdan gelen 15 bin 110 çağrıdan 14 bin 179 talep, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli personelimiz tarafından yerine getirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Güncel
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