Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Karabük'te KÖYDES toplantısı - Haberler

Karabük'te KÖYDES toplantısı

Karabük KÖYDES değerlendirme toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

24.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:40
Karabük'te KÖYDES toplantısı
Karabük KÖYDES değerlendirme toplantısı, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe korunarak, Vali Yardımcısı Barboros Baran, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ile il özel idaresi teknik birim müdürleri katıldı.

Çalışmalar ve önlemler konusunun görüşüldüğü toplantıda, ilçeler arasındaki koordinasyon ve başta KÖYDES projeleri olmak üzere il genelinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranları gözden geçirildi.

Toplantı, Vali Fuat Gürel'in 2020 yılı KÖYDES programına alınması planlanan işlerin belirlenerek proje hazırlıklarına başlanması talimatını vermesiyle sona erdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Meclis Başkanı, Barboros Baran, Karabük, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti Haberler
Rizeli belediye koronavirüse karşı kenevirden çözüm üretti
HDP’li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti Haberler
HDP'li belediyeye neden kayyum atandı? 5 yıl önce yaptığı hareket görevinden etti
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı Haberler
Uyarıları dikkate almayan bir dede daha! Ağaca baş aşağı asıldı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Haberler
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: İngiltere'de halk erzak sıkıntısı yaşıyor - Haber 16:59: Bafra'da fırınlar denetlendi - Haber 16:58: Sırbistan'da koronavirüs tedbirleri - Fuar alanı hastaneye dönüştürüldü - Haber 16:58: MSB'de koronavirüs ile mücadele kapsamında COMMER kuruldu - Haber 16:58: Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce'de koronavirüs tedbirleri - Haber 16:43: Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır - Spor 16:42: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık - Haber 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading