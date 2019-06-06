Karabük'te köye ayı indi

Karabük
'ün Ovacık
ilçesinde bulunan bir köye ayı indi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alınca köyünde yaşayan vatandaşlar, köyün içinde bir ayının dolaştığını fark etti.
Bazı vatandaşlar panik yaşarken pazıları ise cep telefonlarıyla ayıyı görüntüledi.
Bir süre köyde dolaşan ayı, daha sonra ormanlık alanda kayboldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman ve Su İşleri Karabük Şube Müdürü Ahmet Işık
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayının ormanlık alandan geldiğini tahmin ettiklerini ifade etti.
Ekiplerin o bölgede gerekli çalışmaları başlattığını anlatan Işık, ayının neden köye indiğiyle ilgili çalışmaların sonunda net bir bilgiye sahip olacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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