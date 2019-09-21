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Karabük'te köye inen ayılar arı kovanlarına saldırdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde ayılar, bahçedeki 10 arı kovanına zarar verdi.

21.09.2019 20:22Karabük'te köye inen ayılar arı kovanlarına saldırdı
Karabük'ün Yenice ilçesinde ayılar, bahçedeki 10 arı kovanına zarar verdi.
Kuzdağ köyünde arıcılık yapan İsmet ve Zekeriya Karakırık'a ait bahçeye giren ayılar, kovanları parçalayarak peteklerdeki balı yedi.
İsmet Karakırık, AA muhabirine, 30 yıldır arıcılık yaptığını, 7 yıldır da Kuzdağ köyünde ıhlamur balı ürettiğini söyledi.
Ayıların köye inip bahçeye girmesi sonucu 10 arı kovanının zarar gördüğünü anlatan Karakırık, "Ayı kovanları taşımış. 5-6 kovanı ormandan getirdim. Oturmuş yemiş balı. Henüz bulunamayan kovanlar da var. Ayılar bu sefer ordu kurmuş gelmişler. Bahçede ne varsa kırmışlar. Ne yapalım, canımız sağ olsun." dedi.

Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

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