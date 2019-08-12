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Karabük'te kurban kesim alanında yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan kurban kesim alanındaki saman yığınında yangın çıktı.

12.08.2019 08:30 Karabük'te kurban kesim alanında yangın
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan kurban kesim alanındaki saman yığınında yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazı köyünde bulunan bir çiftlikteki kurban kesim alanındaki saman yığını, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kurban kesimi için çiftlikte bulunan onlarca kişi, haber verilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alındı.
Yaklaşık bir saatte yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yapıyor.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Güncel

Kaynak: AA

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