Karabük'te Kütüphanede Bebek Köşesi Oluşturuldu

Karabük Zübeyde Hanım
İl Halk Kütüphanesi'nde oluşturulan bebek köşesi, düzenlenen törenle açıldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) iş birliğinde hazırlanan bebek köşesi, KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Şeyda Ceylan, Kütüphane Müdürü Hülya Özgün tarafından açıldı.
Ceylan, burada yaptığı konuşmada, kütüphaneye gelen ailelerin bebeklerinin de oluşturulan köşede çeşitli oyunların içinde olacağını söyledi.
Bu durumun erken yaşta kitap okuma sevgisini de aşıladığını anlatan Ceylan, emeği geçenlere teşekkür etti.
Zübeyde Hanım,Karabük
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:06