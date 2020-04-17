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Karabük'te lisede dezenfektan üretiliyor

Karabük'te lisede dezenfektan üretiliyorKARABÜK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmenleri, koronavirüsle mücadele kapsamında günde 1 ton dezenfektan üretimi yapıyor.

17.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:40
Karabük 'te lisede dezenfektan üretiliyor
KARABÜK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmenleri, koronavirüsle mücadele kapsamında günde 1 ton dezenfektan üretimi yapıyor.
Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmenleri, verilen araya rağmen koronavirüsle mücadele için okulun atölyesinde günde 1 ton dezenfektan üretimi yapıyor. Üretimde Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine uyulurken, dezenfektanlar talepte bulunanlara satılıyor. Yeni kurulacak atölye ile dezenfektan üretiminin günde 5 tona çıkarılması hedefleniyor.
Kimya öğretmeni Kamer Kurtul, "Ürettiğimiz dezenfektanlar şu anda el dezenfektanı, yüzey dezenfektanı ve ortam dezenfektanı. Bunlar oksijenli su bazlı. El dezenfektanlarımız alkol bazlı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği ölçüler doğrultusunda minimum yüzde 70 alkol ve elimizi tahriş etmemesi için kullandığımız gliserin var. Hiçbir şekilde elde tahribat ve herhangi bir cilt bozukluğuna sebebiyet vermez" dedi.
Yeni atölye ile kapasitelerini günde 5 tona çıkaracaklarını belirten Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yüksel Duranel, "İki haftadır dezenfektan üretimi yapıyoruz. Şu anda koronavirüs sebebiyle hızlandırdık. Burada üretmiş olduğumuz ürünlerin belirli bir maliyeti var bunları karşılamak adına dışarıya satış yapabiliyoruz. Üretmiş olduğumuz ürünlerin bir kısmını ise dezavantajlı gruplara ücretsiz olarak veriyoruz" diye konuştu. Karabük’te lisede dezenfektan üretiliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Karabük, Güncel
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