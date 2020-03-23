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Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahkeme, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen ancak"14 gün kuralı"na uymayarak ikametlerinden çıkan çiftin, 26 Mart'a kadar evlerinde alıkonulmasına karar verdi.

23.03.2020 00:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:57

Karabük 'te yurt dışından gelen 2 vatandaşın karantina süresine uymadığının anlaşılması üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün açtığı dava sonucunda 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Karabük'te yurt dışından gelen 2 kişinin koronavirüs bulaşıcı hastalığı ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı 14 günlük karantina süresine uymadıkları belirlendi. Söz konusu durum ile ilgili Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, 14 günlük karantina süresini dikkate almadıkları tespit edilen G.Ü. ve S.Ü. hakkında toplum sağlığını tehdit ettikleri gerekçesiyle Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

EV HAPSİ VERİLDİ

Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinde 22 Mart 2020 tarihinde görülen davada, G.Ü. ile S.Ü.'nün, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından daha önceden kendilerine tebliğ edilen 14 günlük karantina süresine uymadıkları ve uymayacaklarını ifade ettikleri yer aldı. Bunun üzerine mahkeme tarafından, G.Ü. ile S.Ü.'nün TMK 32. Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 73. Maddesi gereğince 26 Mart 2020 tarihine kadar evlerinden çıkarılmama şeklinde alıkonulmalarına karar verildi.

SONUÇ NEGATİF ÇIKSA BİLE TEDBİRE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ayrıca, Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dava duruşmasında sunulan yazıda, vatandaşların Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı ancak kişilerin testlerinin negatif çıkmalarına rağmen 14 gün içerisinde hastalık belirtisi gösterebileceği ihtimali göz önünde bulundurulduğu ve bundan dolayı toplum sağlını korumak amacıyla tedbir kararı istedikleri yer aldı.

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NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelenlerin kendilerini 14 gün evlerinde hatta odalarında karantinaya alması uyarısında bulunuyor. Bununla birlikte Türk Ceza Kanunun'nun ilgili maddesine göre karantina kararına uymayanlar hakkında hapis cezası uygulaması var.

Karabük’te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi

Kaynak: İHA

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Safranbolu'da yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi
Etiketler : Safranbolu, Karabük, Sağlık, Güncel

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