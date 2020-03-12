Karabük'te memleketlerine gitmek isteyen öğrencilerin bilet telaşı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Karabük'te üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firması yazıhaneleri önünde yoğunluk oluşturdu.
12.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:52
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Karabük 'te üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firması yazıhaneleri önünde yoğunluk oluşturdu.
Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'tan itibaren üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi sonrasında memleketlerin gitmek için seyahat firmalarının internet sitesinden bilet satın almak istedi.
Firmaların internet sitelerinin aşırı yoğunluk nedeniyle hizmet verememesi üzerine öğrenciler, 100. Yıl Mahallesi'ndeki firmalarının yazıhanelerine akın etti.
Uzun kuyrukların oluştuğu caddede öğrenciler bilet alabilmek için adeta yarıştı. Bazı öğrenciler bilet alırken bazıları da yer bulamadan ayrılmak zorunda kaldı.
Bir firmanın yetkilisi Alican Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğunluğu beklemediklerini söyledi.
Okulların tatil olması dolayısıyla öğrencilerin bilet almak için akın ettiklerini belirten Kahraman, "Şu anda mevcut seferler dolmuş durumda. Ek seferler açıldı. Onların da büyük çoğunluğu doldu. Bu yoğunluk en az bir hafta sürer." dedi.
Karabük Üniversitesi öğrencilerinden Furkan Topal da Ankara aktarmalı Mersin'e gideceğini anlatarak, "İnternetten bilet alamıyoruz. Buradaki sistemler de çökmüş. Öğrenci yine mağdur." diye konuştu.
Karabük Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 16 Mart'tan itibaren üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesi sonrasında memleketlerin gitmek için seyahat firmalarının internet sitesinden bilet satın almak istedi.
Firmaların internet sitelerinin aşırı yoğunluk nedeniyle hizmet verememesi üzerine öğrenciler, 100. Yıl Mahallesi'ndeki firmalarının yazıhanelerine akın etti.
Uzun kuyrukların oluştuğu caddede öğrenciler bilet alabilmek için adeta yarıştı. Bazı öğrenciler bilet alırken bazıları da yer bulamadan ayrılmak zorunda kaldı.
Bir firmanın yetkilisi Alican Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğunluğu beklemediklerini söyledi.
Okulların tatil olması dolayısıyla öğrencilerin bilet almak için akın ettiklerini belirten Kahraman, "Şu anda mevcut seferler dolmuş durumda. Ek seferler açıldı. Onların da büyük çoğunluğu doldu. Bu yoğunluk en az bir hafta sürer." dedi.
Karabük Üniversitesi öğrencilerinden Furkan Topal da Ankara aktarmalı Mersin'e gideceğini anlatarak, "İnternetten bilet alamıyoruz. Buradaki sistemler de çökmüş. Öğrenci yine mağdur." diye konuştu.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Karabük'te memleketlerine gitmek isteyen öğrencilerin bilet telaşı
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