Haberler » Güncel » Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti - Haber

Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

Karabük'te merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

23.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:36 Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
'te merdivenden düşen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karabük Mahallesi Köybaşı Sokağı'ndaki üç katlı bir apartmana eşya çıkartan Ersin Aksoy (40), henüz belirlenmeyen bir nedenle merdivenlerden düştü.
Durumu fark eden apartman sakinleri, sağlık ekiplerine verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasından ağır yaralanan Aksoy'u Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Aksoy, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Apartmanda inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

Ersin Aksoy, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:34   Trabzon'da orman yangını - Haber
21:34   Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü - Haber
21:33   24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay (1) - Haber
21:32   FETÖ'nün sözde "Burdur il sorumlusu"na 13 yıl 9 ay hapis cezası - Haber
21:31   KOCAELİ Kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Haber
20:47   İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Haber
20:42   Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Haber
20:12   Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Haber
20:06   Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Haber
19:57   İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Haber
23.12.2019 21:38:16