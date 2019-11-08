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Karabük'te Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı açıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Karabük'teki meslek ve teknik Anadolu liselerinin öncülüğünde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Fuarı açıldı.

08.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:33 Karabük'te Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı açıldı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Karabük'teki meslek ve teknik Anadolu liselerinin öncülüğünde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Fuarı açıldı.

Karabük Belediyesi Nikah Salonu'nda açılan fuarda, nitelikli iş gücünü oluşturmak, tüm sektörlerde istihdam olanaklarını artırarak öğrencilerin gelecekte meslek seçimi konusunda doğru karar vermelerini sağlamak, öğrencilerin meslekleri, eğitim seçeneklerini tanıması maksadıyla mesleki eğitime yönlendirme ve rehberlik çalışmaları kapsamında planlanan çalışmaları sergileniyor.

Merkez ortaokullarında öğrenim gören tüm 8. sınıf öğrenci ve öğrenci velilerine yönelik olarak düzenlenen fuar açılışına Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, kurum müdürleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Fuat Gürel ve beraberindeki protokol üyeleri açılış sonrası öğrenciler tarafından hazırlanan stantları birer birer gezerek yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı, KBÜ Mühendislik Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İbrahim Çayırlıoğlu ile İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hayrettin Keskingöz tarafından yapılan sunumların ardından sona erdi. - KARABÜK

Batı Karadeniz, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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