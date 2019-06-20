20.06.2019 15:55
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Karabük'te metrekareye 30 kilogram yağış düştü

Karabük

Karabük'te aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kent merkezi adeta sular içinde kaldı.

Karabük'te aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kent merkezi adeta sular içinde kaldı. Araçlar trafikte güçlükle ilerlemeye çalışırken metrekareye düşen yağış miktarı 30 kilogram olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve uyarılarının ardından Karabük kent merkezinde ani şiddetli yağış etkili oldu. 5000 Evler mevkisi başta olmak üzere, kentin çeşitli noktalarında etkili olan yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı. Kentteki ulaşımın gerçekleştiği yollar su ile doldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Metrekareye 30 kilogram yağış düşen yağışlar şiddetli gök gürültülü şeklinde devam ediyor. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük, Güncel

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