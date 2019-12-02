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Karabük'te mevsimin ilk kar yağışı

Karabük'te mevsimin ilk kar yağışıKARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

02.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:37
'te mevsimin ilk kar yağışı
KARABÜK'te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Kentte dün gece saatlerinden itibaren yağmur yağışı devam ederken, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Kentin kuş bakışı izlenebildiği 1200 metre yükseklikteki Sarı Çiçek Yaylası da beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Yaylaya araçları ile ulaşan vatandaşlar doğal güzelliklerin hakim olduğu bölgede kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı, bol bol da fotoğraf çekildi. Kar üzerinde yürüyenler doğayla iç içe bir gün geçirdi.
Karabük'te mevsimin ilk kar yağışı

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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