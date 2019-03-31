Karabük'te MHP'li Vergili Kazandı

KARABÜK'te, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan MHP
'li Rafet Vergili
, yeniden seçildi. Karabük
Belediye Başkanı ve adayı MHP
'li Rafet Vergili
, resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi AK Parti
'li Burhanettin Uysal
'ı geride bırakarak yeniden başkan seçildi. 2 dönemdir belediye başkanı seçilen Rafet Vergili
, 3'üncü defa seçildi.
KİMDİR?
Rafet Vergili, 1959 yılında Kastamonu
'nun Araç
ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük
TED Koleji'nde tamamladı. İş adamı Rafet Vergili, 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Vergili, evli ve 5 çocuk babası. - K
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Kaynak: DHA