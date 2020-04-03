Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karabük'te misafir edilen Cezayirliler ülkelerine gönderilmeye başladı

Karabük'te misafir edilen Cezayirliler ülkelerine gönderilmeye başladı Türk işçiler Cezayir'den getirilip Türkiye'deki Cezayirliler ülkelerine gönderiliyor Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından aralarında bebek ve çocuklarında bulunduğu bin...

03.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:38
Karabük 'te misafir edilen Cezayirliler ülkelerine gönderilmeye başladı
Türk işçiler Cezayir'den getirilip Türkiye 'deki Cezayirliler ülkelerine gönderiliyor
KARABÜK - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından aralarında bebek ve çocuklarında bulunduğu bin 725 Cezayirli vatandaşlardan ilk kafile ülkelerine gönderilmek üzere otobüslerle Samsun'a gönderildi.
Korona virüs salgınının yayılmasının ardından uçak seferlerin durdurulması nedeniyle İstanbul havalimanında kaldıktan sonra Karabük'teki 2 yurda yerleştirilen bin 725 Cezayirli vatandaşların bir kısmı uçaklarla ülkelerine geri gönderilmek üzere hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile Cezayir'de bulunan Türk işçilerin ülkelerine dönüşlerinin sağlanması ile Karabük'teki Cezayirli vatandaşlarda Cezayir'den gelen uçaklarla ülkelerine gönderildi.
İsmail Necati Efendi Erkek Yurdu ve Asiye Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda bulunan 748 Cezayirli 'sosyal mesafe' kuralına uyulması sağlanarak 34 otobüslük ilk kafile polis ve jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri kapsamında uçakla ülkelerine gönderilmek üzere Samsun'a hareket etti.
Cezayirlilerin ülkelerine gönderilmesi aşaması süresince yaklaşık 5 saat boyunca İsmail Necati Efendi Yurdunda sevkin sorunsuz bir şekilde halledilmesini yakından takip eden Karabük Valisi Fuat Gürel, ilk kafilenin oluşturduğun otobüsleri tek tek uğurladı.
Cezayir'in Türkiye Büyükelçisi temsilcisi Af Mermoul, Türkiye Cumhuriyetine ve Karabük Valisi Fuat Gürel'e gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
Mermoul,yaşanan olayın dünya genelinde yaşandığını kaydederek, " Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Onların bizim vatandaşlarımız için yaptıkları karşısında şaşırmadık, çünkü kardeş ülkeyiz. Allah onlardan razı olsun" dedi. Karabük’te misafir edilen Cezayirliler ülkelerine gönderilmeye başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Cezayir, Karabük, Genel

Haberin Videosu :

Karabük'te misafir edilen Cezayirliler ülkelerine gönderilmeye başladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Karabük'te misafir edilen Cezayirliler ülkelerine gönderilmeye başladı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

21:43: Akhisar Dayanışması'na çiftçilerden büyük destek - Haberler 21:42: Koronadan kaçmayanlar yağmurdan kaçtı - Haberler 21:40: Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip - Haberler 21:39: Korona virüs tedavisi tamamlanan kadın alkışlarla taburcu edildi - Haberler 21:38: Tarihi mezarlıkta skandal klip - Haberler 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler