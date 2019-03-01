Karabük'te Mısır'daki İdamlara Tepki Devam Ediyor

Kaynak: İHA

Karabük'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Mısır'da gerçekleştirilen idamları protesto etti.Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi Karabük'te de protestolar devam ediyor. 100.Yıl Mahallesi Pazar Camii'de kılınan cuma namazının ardından Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 9 kişinin idam edilmesi protesto edildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte kalabalık adına konuşan TÜGVA Karabük Teşkilat Başkanı Muhammed Kurt, Mısır'da 2013 yılında Sisi cuntasının başa gelmesi ve Rabia Meydanında darbeye direnen halkın katledilmesiyle başlayan sürecin, cuntanın hukuksuz ve keyfi suçlamalarıyla zulümde her geçen gün yepyeni bir boyut kazandığını ifade etti.Kurt, bu süre zarfında halkın meşru temsilcisi olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve onun dava arkadaşları hapsedildiğini belirterek, "Haklarında yapılan uydurma suçlamalar sonucu bir kısmı idama mahkum edilmiş, bir kısmı hakkında da ağır cezalar verilmiştir. Biz bugün dünyanın önüne hakikati getiriyor ve ilan ediyoruz ki; Mısır'da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki süreç, son idam kararları ile beraber net bir şekilde adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüşmüştür. Bu noktada uydurma suçlamalarla hakkında idam kararı verilen 9 genç kardeşimiz darağacına götürülmüş ve şehit edilmiştir" diye konuştu.Darbecilerin talimatlarıyla çalışan cunta mahkemelerinin birer idam makinelerine dönüştüğünü söyleyen Kurt, "Uluslararası toplumun, İslam ülkelerinin ve çeşitli uluslararası hukuk kuruluşlarının ciddi bir tepki vermemesi, arkasına Amerika, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin gücünü alan darbecileri daha da azgınlaştırmaktadır. Bu durum, bizlerin kardeş olma ve Ümmet olarak birlik içinde hareket etme sorumluluğumuzu bizlere tekrardan hatırlatmalı ve bütün dünyanın Mısır'da üç maymunu oynadığı bugünlerde Müslüman kardeşlerimizin sesi olma misyonumuzu yeniden kuşattırmalıdır. Bizler biliyoruz ki, bu Ümmet Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp dini yalnızca Allah'a has kılarak yaşadıkça daima güçlü olacak ve o zalimlerin tuzakları kendi başlarına dönecektir" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK