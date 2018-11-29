Karabük'te Muhtarlar Toplantısı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:48



29 Kasım 2018 Perşembe 15:48

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği tarafından toplantı düzenlendi.Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, muhtarların çok başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.Muhtarların çalışmalarından çok memnun olduğunu dile getiren Başkan Vergili, "Bugüne kadar belediyeyle vatandaşlar arasındaki irtibatı kurma yönünden son derece memnunum. Karabük Belediyesi muhtarlarla olan ilişkisi sebebiyle Türkiye'deki örnek vilayetlerden bir tanesidir. Belediye bu güne kadar muhtarların söylediği hiçbir şeyi kulak arkası etmedi. Ben genel olarak şunu söyleyeyim Karabük'teki çalışmalarımızın hepsi çok başarılı. Karabük'te düzeltmemiz gereken 2 nokta var. Bu iki noktadan bir tanesi hava ve çevre kirliliği diğeri ise temizlik konusudur." diye konuştu.Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile görüşme yaptığını aktaran Vergili, şöyle konuştu:"Görüşmelerim neticesinde hava kirliliği konusunda yıl sonuna kadar çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Yine daha önceden bahsetmiş olduğum Karabük köyünde bulunan cüruf dökme çukurları kullanılacak, ray sisteminin yeri değiştirilecek, yeşillenecek ve ağaçlandırılacak. Yine aynı şekilde mevcut belediyemizin hizmet binasının üst tarafında olan o dağlarda üniversiteyle belediye arasında olan cüruf döküm sahaları da hızlı bir şekilde üstleri toprakla kapatılıp ağaçlandırılacak. Yıl sonuna kadar bunların düzelmesi için elimden ne gelirse yapacağım."Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İbrahim Harmanbaşı da muhtarların sorunları ve mahalleler hakkında bilgi verdi.