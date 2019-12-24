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Karabük'te muhtarlar toplantısı

Karabük merkez ilçeye bağlı mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan 2019 yılının son merkez mahalle muhtarları toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

24.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:25 Karabük'te muhtarlar toplantısı
merkez ilçeye bağlı mahalle muhtarlarının katılımıyla yapılan 2019 yılının son merkez mahalle muhtarları toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Yatırımcı kurum müdürleri tarafından il merkezinde yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile kurumlar tarafından verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgilerin verildiği toplantıda, kürsüye gelerek bilgilendirmelerde bulunan kurum müdürlerin kurumları ilgilendiren konularda mahalle muhtarlar sırayla söz alarak talep ve isteklerini bildirdi.

Muhtarların tüm taleplerinin değerlendirileceğini ve sorunların çözümü noktasında gerekenin yapılacağını belirten Vali Gürel, sorunlar ve taleplerle ilgili olarak kurum müdürlerine söz vererek, onların da görüşlerini aldı. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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