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Karabük'te muhteşem kar manzarası

Karabük'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

19.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:55
Karabük'te muhteşem kar manzarası
Karabük 'te kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Muhteşem görüntülerin ortaya çıktığı kar yağışı drone ile görüntülendi.

Karabük'te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Karabük- Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde yağan kar muhteşem manzaralar oluşturdu. Yol kenarları ve ağaçların üzerini örten kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara drone ile de havadan görüntülendi. Bazı vatandaşlar ise karda eğlendi. İstanbul'dan geldiğini belirten Necmiye Aksoy, "Kar hastalıkları önler, mikropları kırar. Bizde tatil olduğu için temiz havadan yararlanmak için geldik. Kartopu oynuyoruz, karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan geldim, orada hiç kar görmedim" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Karabük, Bartın, Güncel

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