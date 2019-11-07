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Karabük'te MYK revize çalışması

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "İlimiz haddecilik firmalarının talebi üzerine Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde revize çalışması yapıldı.

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46 Karabük'te MYK revize çalışması
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, "İlimiz haddecilik firmalarının talebi üzerine Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) nezdinde revize çalışması yapıldı." dedi.
Mehmet Mescier, yaptığı yazılı açıklamada, MYK tarafından belgelendirilmesi zorunlu meslekler arasına alınan ve Karabük'ün önemli sektörlerinden olan haddecilik seviye 3-4 belgelendirmeleri konusunda firmaların revize talebinin kendilerine geldiğini belirtti.
Talebi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ilettiklerini ve orada gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Mescier, şunları kaydetti:
"İlimiz haddecilik firmalarının talebi üzerine MYK nezdinde revize çalışması yapıldı. TOBB ve süreçte emeği geçenlere teşekkür ederek yapılan çalışmaların sektöre hayırlı olmasını diliyorum. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak, haddecilik mesleğinde MYK belgelendirmesi yapacak firmalarımızın herhangi bir konuda mağduriyetinin olmaması amacıyla konu tarafımızdan takip edilmektedir."

Merkez Yürütme Kurulu, Mescier, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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