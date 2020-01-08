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Karabük'te öğrenciler Endüstri 4.0 ile tanışıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Karabük'teki ortaokul öğrencilerine "Son sınıf lisans mühendislik öğrencileri için 3B FDM yazıcı tasarımı ve üretimine yönelik müfredat geliştirme" projesi kapsamında 3B (üç boyutlu) yazıcılar ve Endüstri 4.0 konularında eğitimler verilmeye başlandı.

08.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:12Karabük'te öğrenciler Endüstri 4.0 ile tanışıyor
Üniversitesi (KBÜ) tarafından Karabük'teki ortaokul öğrencilerine "Son sınıf lisans mühendislik öğrencileri için 3B FDM yazıcı tasarımı ve üretimine yönelik müfredat geliştirme" projesi kapsamında 3B (üç boyutlu) yazıcılar ve Endüstri 4.0 konularında eğitimler verilmeye başlandı.

Söz konusu projenin yürütücüleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güngör ile Prof. Dr. Kerim Çetinkaya eğitimlerin ilk gününe katılarak üç boyutlu yazıcılar, endüstri 4.0 ve eklemeli imalatın önemi hakkında kısa bir konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, geleceğin teknolojisinin eklemeli imalat olarak yer alacağını ve gençlerimizin erken yaşlarda bu teknoloji ile tanışmasının ülkemize katkı sağlaması açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Teknoloji Fakültesinin seminer salonunda gerçekleştirilen ve üç gün sürecek olan eğitimlerde Teknoloji Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Hatice Evlen, Dr. Öğretim Üyesi Murat Aydın, Arş Gör. Abdurrahim Temiz, Arş Gör. Fatih Huzeyfe Öztürk ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Kaygısız eğitim suresince katılımcılara sunumlar ve uygulamalar ile üç boyutlu yazıcı teknolojisini tanıtacak.

Katılımcılar bu eğitimle birlikte üç boyutlu FDM yazıcı ve Endüstri 4.0 konuları başta olmak üzere üç boyutlu yazıcı kurulumu ve parçaları, yazıcılarda kullanılan ara yüz programları, üç boyutlu yazıcı ayarları ve üç boyutlu yazıcıdan baskı alma uygulamalarını öğrenecek. - KARABÜK

Mustafa Yaşar, Türkiye, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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