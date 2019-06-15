15.06.2019 13:12
Haberler»Güncel » Haber

Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştu

Karabük

KARABÜK'te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi.

KARABÜK'te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi.
Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler koşarak gelip kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait midibüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Bir mahküm aracı da kampüse girdi. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise duraklarda ve çimlerin üzerine oturup dua okuyarak ve el işi yaparak çocuklarını bekledi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan bir aday ise boynundaki kolye nedeniyle polisin engeliyle karşılaştı. Polisin boynundaki kolyeyi çıkarmasını söylemesi üzerine aday cevşen duasının yazılı olduğunu belirttiği kolyeyi  okulun bahçesinde kendisini bekleyen ailesine teslim ettikten sonra 1 dakika kala salona girdi. Saat 10.00'da polis kapıları kapattı.
GEÇ KALAN ÖĞRENCİ İÇERİ ALINMADI
Geç kalan bir öğrenci ise içeriye alınmayı bekledi ancak alınmadı. Bir süre camdan içeriye bakan öğrenci, trafikten dolayı geç kaldığını söyledi.


- K
Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karabük, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:16 Ümraniye'de halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
15:16 Düğün hazırlığı yapan genç motosiklet kazasında öldü
15:16 "Emek ve Adalet Yürüyüşü" - BOLU
15:16 Şile'de denize giren 2 kişi boğuldu
15:15 Teröristlere ait amonyum nitrat ana imha hattı imha edildi
15:14 Isparta'da"Gül Sesini Arıyor Ses Yarışması"
15:13 Isparta'da atlı dayanıklılık yarışları