15.06.2019 16:31
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Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştu

Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştuKarabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi.

Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştu
Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı öğrenciler koşarak okullara geldi.
Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler koşarak gelip kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait midibüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Bir mahkum aracı da kampüse girdi. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise duraklarda ve çimlerin üzerine oturup Kuran-ı Kerim okuyarak ve el işi yaparak çocuklarını bekledi. Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan aday ise polisin engeliyle karşılaştı. Polisin boynundaki cevşeni çıkarmasını söylemesi üzerine aday cevşeni okulun bahçesinde kendisini bekleyen ailesine teslim ettikten sonra 1 dakika kala salona girdi. Saat 10.00'da polis kapıları kapattı. Geç kalan bir öğrenci içeriye alınmayı bekledi, ancak alınmadı. Bir süre camdan içeriye bakan öğrenci, trafikten dolayı geç kaldığını söyledi.Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştu
Kaynak: DHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karabük, Güncel

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