Haberler » Güncel » Karabük'te öğrencilere trafik eğitimi

Karabük'te öğrencilere trafik eğitimi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik eğitimi verdi.

18.10.2019 17:17Karabük'te öğrencilere trafik eğitimi
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilerde trafik bilincini oluşturmak amacıyla trafik eğitimi verdi.
Eskipazar Üçevler Ortaokulunda verilen trafik eğitiminde öğrencilere, trafikte uyulması gereken genel hususlar, trafik ışık, işaret ve levhaları, yaya yolları, öğrenci servislerine inme-binme, okul servis güvenliği, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemeri önemiyle genel trafik kurallarıyla ilgili bilgiler verildi.
Jandarma trafik ekipleri öğrencilerden her zaman trafik kurallarına uymalarını, araçların geçtiği yollarda dikkatli olmalarını, yürürken mutlaka yaya yolunu kullanmalarını, trafik ışık, işaret ve levhalara uymalarını istedi.

Eskipazar, Jandarma, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56 "Emperyalistler Kürtlerin dostu olamaz"
17:56 İlk kez iki kadın astronot aynı anda uzay yürüyüşü yaptı
17:55 Serbest piyasada altın fiyatları
17:50 Kapadokya Alan Başkanlığı ilk toplantısını yaptı
17:54 Cezaevi firarisi, mahalle bekçilerinden kaçamadı
17:53 Kırgızistan Güneydoğu Asya'ya enerji ihracatına hazırlanıyor
17:52 Mersin'de domates yüklü tır devrildi
18.10.2019 17:59:11