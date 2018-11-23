Karabük'te "Öğretmen Yetiştirme Politikaları" Konferansı

23 Kasım 2018 Cuma 16:30



23 Kasım 2018 Cuma 16:30

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) "Öğretmen Yetiştirme Politikaları" konferansı düzenlendi.KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan konferansta konuşan KBÜ Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhayat Çelebi, Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin 1848'den itibaren Tanzimat dönemiyle ortaya çıkıp şekillendiğini söyledi.2017'de öğretmen yeterliliklerinin yeniden ele alındığını ifade eden Çelebi, "Bu yeterlilik alanlarının programlarının düzenlenmesinde, mesleğin her kademesinde hizmet içi eğitim programlarında kariyer geliştirmede ve atamalarda ön planda olacağı vurgulanmaktadır. Nasıl bir eğitim sorusunun cevabı nasıl bir öğretmen sorusuna verilecek cevapta saklıdır. Biz yetiştirdiğimiz öğretmenlerin bütün çocuklarımızın en büyük şansları olmalarını sağlamalıyız.Bu konuda eğitimlerinde büyük başarılar elde etmiş ülkeleri örnek alarak kendimize uygun kalıcı çözümler bulmalıyız. Bugün Edebiyat Fakültesi sayısı 184'dür. 2013 verilerine göre bugün 300 bin öğretmen adayı atama beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl 40 bin öğretmen almaktadır." diye konuştu.2023 eğitim vizyonu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelebi, şöyle devam etti:"Mesleki yeterlilikleri yüksek, başarılı öğretmenler bilgi ve deneyim artırmak için yurt dışına gönderilecek. Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü 'Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' açılacak. 2023 eğitim vizyonu ile istenilen niteliklere sahip öğretmen yetiştirme konusunda yapılan yeni düzenlemelerin geçmişten ders alınarak yapılması başarının bir çıktısı olarak görülmelidir."