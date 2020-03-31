KARABÜK'te Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü olarak görev yapan öğretmenler maske üretimine başladı. Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sağlık kuruluşları ve kamu kurumları için maske üretimi başladı. Dün gelen maske malzemelerinin ardından bugün gönüllü olarak görev yapan öğretmenler dikiş makinelerinde üretime başladı. Üretilen maskeler steril hale getirildikten sonra ihtiyacı olan kurumlara verilecek. Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Karabük Belediyesi Başkan Yardımcısı Seher Berker öğretmenleri ziyaret ederek teşekkür etti.

Kaynak: DHA