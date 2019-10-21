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Karabük'te okuma-yazma kursiyerlerine hediye

Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerlere kitap hediye etti.

21.10.2019 16:49Karabük'te okuma-yazma kursiyerlerine hediye
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle açılan okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerlere kitap hediye etti.

Karabük Belediyesi sosyal yaşam merkezlerinde başlatılan okuma-yazma kurslarına katılan kursiyerleri ziyaret eden Başkan Yardımcısı Berker, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin okuma-yazma kursları üzerinde hassasiyetle durduğunu söyledi.

Berker, "Okuma-yazma kurslarına 1 kişi dahi başvurmuş olsa sınıf açıyoruz. Kursiyerlerimizin çok istekli ve heyecanlı olduklarını gördük. Çeşitli sebepler ile okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımıza sosyal yaşam merkezlerimizde kurslarımız özverili bir şekilde devam ediyor. Verilen kurslarda gördüğümüz tablo bizi çok mutlu ediyor" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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