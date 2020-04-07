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Karabük'te önlemler arttırıldı

Karabük'te önlemler arttırıldı Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde önlemler artırıldı.

07.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:32
Karabük 'te önlemler arttırıldı
KARABÜK - Karabük'te korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde önlemler artırıldı.
Karabük'e giriş yapan tüm araçlar belediye ekiplerince tek tek dezenfekte edilirken, sağlık ekipleri ise araçlardaki vatandaşların ateşlerini ölçtü. Polis ekipleri ise şehir dışından gelen araçları tek tek kayıt altına aldı.
Korona virüs salgını kapsamında Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulunca kent genelinde bir dizi ek önlemler alınmaya başladı. Kent merkezinde bir çok cadde ve sokakta araç parkları yasaklanırken, kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş polis bariyerleri ile kapatılarak girişler kontrollü yapılıyor. Öte yandan Karabük'e girişlerin yapıldığı 4 ayrı şehirlerarası yollarında alınan tedbirlere ilave olarak Karabük Belediyesi ekipleri de tüm araçları dezenfekte ediyor. Karabük’te önlemler arttırıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, Polis, Genel

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Karabük'te önlemler arttırıldı
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