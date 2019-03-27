Karabük'te orman yangını
KARABÜK'te, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Saat 15.00 sıralarında, Karabük-Zonguldak yolu üzerinde bulunan Melise Köyü mevkiinde ormanlık alanda kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana yayıldı. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Alevler, 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Zonguldak, Karabük, Güncel
Kaynak: DHA