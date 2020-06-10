Karabük'te ormancılara yangın söndürme eğitimi

Karabük'te ormancılara yangın söndürme eğitimiKARABÜK Orman İşletme Müdürlüğü'nce orman yangınlarına müdahale edecek personele yangına müdahale konusunda eğitim verildi.

10.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:29
Karabük'te ormancılara yangın söndürme eğitimi
KARABÜK Orman İşletme Müdürlüğü'nce orman yangınlarına müdahale edecek personele yangına müdahale konusunda eğitim verildi.
Karabük Cemaller Köyü'ndeki orman deposunda düzenlenen eğitime orman yangınında görev alacak personel katıldı. Personele yangın söndürmede kullanılacak araç ve gereçler tanıtılarak, yangın söndürme eğitimi verildi. Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Karabük bölgesinde olası yangınlara 1 adet helikopter, 5 adet ilk müdahale aracı, 13 adet arazöz, 3 adet su ikmal aracı, 4 adet dozer, 4 adet greyder, 3 adet ekskavatör, 153 orman muhafaza memuru ve 182 işçi ile müdahale etmek için hazır olduklarını söyledi.
PİKNİKÇİLERE UYARI
Karabük ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüklerinin yangında daha hassas bölgeler olduğunu, bunun için pandemi sürecinin ardından piknik yapacak olan vatandaşları uyaran Beyazlı, "Vatandaşlarımız birkaç aydır evlerinden dışarı çıkamadılar. Yaz mevsiminin gelmesi ve normalleşmenin başlaması ile beraber, vatandaşlarımızın piknik ve mesire yerlerine olan talebi her zamankinden biraz daha fazla. Tüm vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da yangın konusunda hassasiyetlerini üst seviyede tutmalarını bekliyoruz. Vatandaşımız duyarlı, ancak biz bu konuda da tedbirlerimizi aldık ve muhafaza memurlarımız alanlarda uyarılarını yapıyor. Vatandaşlarımız her yıldan daha fazla dikkat göstermelerini bekliyorum. Ayrıca yangını gören vatandaşlarımızın 'Alo 177' hattını arayarak ihbarda bulunmaları ilk müdahale için çok önemli' dedi.
HELİKOPTER 3 AY BÖLGEDE BULUNACAK
1 Temmuz itibari ile helikopter ile de mücadeleye destek verileceğini belirten Beyazlı, "Bölgemizde mevcut kiralanan bir helikopterimiz var. 1 Temmuz itibari ile buraya konuşlanacak. 3 ay süre ile yangının en hassas olduğu dönemde bize hizmetini verecek. Bu helikopterimiz olası yangın ile mücadele etmekle beraber diğer bölgelere de geçtiğimiz yıllardaki gibi destek olacak" diye konuştu. Karabük’te ormancılara yangın söndürme eğitimi

Kaynak: DHA

Etiketler: Orman İşletme Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Haber

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