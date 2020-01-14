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Karabük'te oto döşemecide çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir sanayi sitesinde bulunan oto döşemecide çıkan ve maddi hasara yol açan yangında bir kişi yaralandı.

14.01.2020 02:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 02:24
'ün ilçesindeki bir sanayi sitesinde bulunan oto döşemecide çıkan ve maddi hasara yol açan yangında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu Ermersa Sanayi Sitesinde oto döşeme işi yapan Seyfi D'ye ait dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden ve yaralanan iş yeri çalışanı Tunay A., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, dükkanda bulunan ve bir müşteriye ait hafif ticari araç ile iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te oto döşemecide çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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