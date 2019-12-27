Haberler » Güncel » Karabük'te otobüsten düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi - Haber

Karabük'te otobüsten düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Karabük'te seyir halindeki halk otobüsünden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın son yolculuğuna uğurlandı.

27.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:38 Karabük'te otobüsten düşerek hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
'te seyir halindeki halk otobüsünden düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadın son yolculuğuna uğurlandı.
Kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybeden Satiye Yılmaz, 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve vatandaşlar katıldı.
Önceki gün Soğuksu-100. Yıl Mahallesi hattında hizmet veren B.A. yönetimindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün 1001 nolu caddeye geldiğinde arka kapısı açılmış, bu sırada kapının önünde duran yolcu Satiye Yılmaz (44) araçtan düşerek ağır yaralanmıştı.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:41   Mahkemeden Eminönü'ndeki balıkçı teknesi kararı - Haber
17:40   Al-Zawiya'da Hafter'ın hava saldırısında 2 ölü - Haber
17:40   Muş'ta karla mücadele çalışmaları - Haber
17:40   Günün Özeti - Haber
17:36   Burmaoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:42:05