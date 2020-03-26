Karabük'te otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
26.03.2020 05:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 05:49
Karabük 'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erdem İncebacak yönetimindeki 78 AAJ 636 plakalı otomobil, Kapullu bölgesinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Bircan Değirmenci (40) yaşamını yitirdi, sürücü İncebacak, Harun Değirmenci ve Celal Sezer yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Erdem İncebacak yönetimindeki 78 AAJ 636 plakalı otomobil, Kapullu bölgesinde devrildi.
Kazada, araçta bulunan Bircan Değirmenci (40) yaşamını yitirdi, sürücü İncebacak, Harun Değirmenci ve Celal Sezer yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA