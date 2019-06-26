26.06.2019 18:27
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Karabük'te otomobil devrildi: 5 yaralı

Karabük

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Karabük 'ün Eflani ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.
Kastamonu istikametinden ilçeye gelen Habibe Yılmaz yönetimindeki 59 DF 122 plakalı otomobil, Soğucak köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Halil ve Azime Kansu, Firdevs ve Yahya Bülent Yılmaz (1) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eflani Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılar, buradan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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