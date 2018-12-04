Karabük
'te, otomobil dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, değişik tarihlerde hileli araç satışı yapıldığı ihbarı üzerine Karabük Emniyet Müdürülüğü ekipleri, çalışma başlattı. Polis
ekipleri, 5 kişiyi araç satışı üzerinden dolandırdıkları ve tehdit ettikleri iddiasıyla B.K. (45) ve E.Y. (23) ve E.Ö'yü (31) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karabük
04 Aralık 2018 Salı 17:23