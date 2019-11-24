Haberler » Güncel » Karabük'te otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı - Haber

Karabük'te otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

24.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 21:10Karabük'te otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı
'ün ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Bartın istikametine giden Mustafa (33) yönetimindeki 06 EU 2223 plakalı otomobil, Kırıklar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçip 20 metreden şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis ekiplerine verirken, olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla sürücüyle birlikte yaralanan Fatma Aydın (30), Nazife Aydın (21), Mehmet Aydın (5), Yusuf Aydın (3), Huriye Darıkayış (21) ve Mervenur Fatma Coşkun (21) olay yerinden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobil uçtuğu yerden çekiciyle kaldırıldı.
Öte yandan, sürücü Mustafa Aydın'ın Karabük Üniversitesi (KBÜ) TOBB Bilimler Meslek Yüksekokulunda görevli öğretim üyesi olduğu öğrenildi.
(Ersin Turan/İHA)

Safranbolu, Karabük, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:23 Binali Yıldırım: İzmir'de hedef, tekli eğitimi yüzde 100'e çıkarmak (3)
21:20 Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!
21:20 Protestoların devam ettiği Hong Kong'daki yerel seçimde oy sayım işlemi başladı
21:15 Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden kişiden genel başkan olmaz
21:15 Fenerbahçe liderlik yarışında fire verdi
21:15 Muğla sokaklarında 'Kadına Şiddete Hayır' fermanı
20:35 Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı
20:30 Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi
19:40 Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili İnce'den yeni açıklama: Bana komplo kuranları kurultayda açıklayacağım
19:15 Talat Atilla'dan çok konuşulacak yeni açıklama: Kaynağım Kılıçdaroğlu'ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldı
18:53 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
24.11.2019 21:24:21