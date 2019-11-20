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Karabük'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Karabük'te bir otomobilin motosiklete çarpması nedeniyle yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

20.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:08Karabük'te otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
'te bir otomobilin motosiklete çarpması nedeniyle yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
ilçesinden Karabük yönüne seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 78 SM 206 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Berkcan B'nin (18) kullandığı 78 AAE 449 plakalı motosiklete Kireçkuyusu mevkisinde arkasından çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Berkcan B. ve arkasında bulunan Deniz Y. (20) yaralandı.
Yaralı gençler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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