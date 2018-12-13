Karabük'te Park Açılışı

Karabük
Belediyesi tarafından Yeni Mahalle
Millet Caddesi'nde yapımı tamamlanan parkın açılışı yapıldı.
Törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, kentte 117'inci parkı açtıklarını söyledi.
Karabük'ün bir ucundan diğer ucuna gözle görülür hizmetler yaptıklarını ifade eden Vergili, "Meydanı olmayan şehre kent meydanı yaptık. Kütüphanesi olmayan şehre kütüphane yaptık. Asansör kuleleriyle vatandaşımızın daha rahat ulaşımını sağladık. Mahalleleri köprülerle birbirine bağladık. Önümüzdeki dönem yapacağımız hizmetlerimiz içerisinde Karabük'ün çocukları ve gençleriyle ilgili mükemmel bir bilim merkezi yapılacak.
Sırada şehir parkı var
Yine bu mahallemizin içerisine muazzam bir sağlık merkezi inşa edilecek. Bu mahallemizin içerisinde mükemmel bir sağlık tarama merkezi açılacak. Size şöyle söyleyeyim park ile meydanı karıştıranlar için bu senenin sonuna kadar Karabük'ün en güzel şehir parkını inşa etmiş olacağız." diye konuştu. Zonguldak
kavşağından Safranbolu
'ya kesintisiz ulaşımı sağlayacaklarını da aktaran Vergili, şunları kaydetti:
"Hiçbir trafik ışığında durmadan Soğuksu Mahallesi'nden giren arkadaşımız Safranbolu'ya kadar alt geçitler ve üst geçitlerle ulaşım sağlayacak. Çok yakında projesini açıklayacağım kesintisiz ulaşım programıyla Karabük tamamen mükemmel bir hale gelmiş olacak."
Konuşmanın ardından parkın açılış kurdelesi kesildi.
Rafet Vergili,Yeni Mahalle,Karabük
13 Aralık 2018 Perşembe 19:53