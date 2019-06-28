Adalet Bakanlığı'nca, "İcra Dairelerinin Etkinliğini Artırılması Projesi" kapsamında Karabük'te "Pilot İcra Dairesi" hizmete girdi.

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığından Daire Başkanı Fatih Öztürk, Karabük Adliyesi ek hizmet binasındaki açılışta yaptığı konuşmada, icra dairelerinin özel hukuk anlamında, en önemli birimlerden birisi olduğunu söyledi.

İcra dairelerinin etkinliğinin artırılması için yeni bir icra modelinin, ülke genelinde uygulanmaya başlandığını belirten Öztürk, "Bu kapsamda 55'incisini açtığımız Karabük İcra Müdürlüğünün hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. İcra dairelerinin verimliliğinin artırılması anlamında bakanlığımız İspanya ile yeni bir program uygulamaktadır. Bu program kapsamında, küçük ve orta ölçekli yerlerde icra müdürlükleri hizmeti tek çatı altında uzmanlaşmış birimler eli ile verilmektedir." ifadesini kullandı.

Öztürk, Karabük İcra Müdürlüğünün bundan sonra daha uzmanlaşmış altyapısıyla hizmet vereceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Büyük ölçekli yerlerde de yeni icra modelinin uygulanması anlamında merkezi takip sistemi, banka alacakları takip sistemi, gayrimenkul satış birimi ve genel yetkili icra müdürlüğü olmak üzere, bu birimlerle yeni icra modelinde faaliyet göstermeyi planlıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde küçük ve orta ölçekli adliyelerde 61 yerde yeni icra modelini uygulama kararlılığındayız. İcra müdürlükleri, yargı kararlarının uygulanması ve yargıya olan güvenin sağlanmasında en önemli görevi ifa etmektedir."

"Yeni sistem ile dosyasız ve ofis üzerinden etkin çalışma hedefleniyor"

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak da yeni icra dairesi modeliyle, icra işlemlerinin daha hızlı ve etkin yapılmasının sağlanacağını anlattı.

Yeni icra dairesi sistemi ile avukatların, ofislerinden UYAP sistemi ile icra dairesine gitmeksizin tüm icra işlemlerini takip ve talep edebileceklerini hatırlatan Patlak, yeni sistem sayesinde, ofis üzerinden etkin çalışmanın hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA