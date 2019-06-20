20.06.2019 16:25
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Karabük'te sağanak

Karabük

Karabük'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.

Karabük'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollar su altında kaldı.
Şehir merkezi Yeşil, Kurtuluş ve 100. Yıl mahallelerinde etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar ise yolda kaldı. Kent merkezinde bulunan battı-çıktıda ise trafik tamamen durdu.
ŞirinevlerMahallesi veKemal GüneşCaddesi'nde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, su tahliye çalışması yapıldı.
Kaynak: AA
Karabük,Güncel

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