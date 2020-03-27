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Karabük'te sağlık çalışanlarına sözlü saldırı yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde hayatlarını riske atarak, 24 saat özverili çalışmasıyla ülke genelinde alkışlanan sağlık çalışanlarına, Karabük'te sözlü saldırı yapıldı.

27.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 23:07
Karabük'te sağlık çalışanlarına sözlü saldırı yapıldı

Karabük 'te düşme tanılı bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Servis ekibine sözlü saldırıda bulunan iki hasta yakını gözaltına alındı.

HASTA YAKINLARI SAĞLIK GÖREVLİLERİNE HAKARET ETTİ

Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Mahallesi Doğantepe Caddesi Yağmur Sokak'taki evinde düşen H.Ö'ye aldıkları ihbar sonunda müdahaleye giden 112 Acil Servis ekibi, ateşi yüksek olan hastayı hastaneye götürmek için ambulansa aldı. Bu sırada H.Ö'nin hastaneye götürülmesine karşı çıkan yakınları M.Ö. ve İ.Ö, 112 Acil Servis ekibinden B.A, A.A.B. ve O.E'ye sözlü hakarette bulundu. Olay yerinden hastayla hareket eden 112 Acil Servis ekibi, takip edildikleri gerekçesiyle polisten yardım istedi.

İKİ HASTA YAKINI GÖZALTINA ALINDI

112 Acil Servis ekibi, polisin yönlendirmesiyle Beşbinevler Şehit Mehmet Esen Polis Merkezine gitti. Ambulansın peşinden polis merkezine kadar gelen hasta yakınları M.Ö. ve İ.Ö, gözaltına alındı. Hasta H.Ö. ise başka bir ambulansa alınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şüpheli hasta yakınları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SAĞLIK-SEN DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Türk Sağlık-Sen Karabük Şube Başkanı Sağlık Doğdu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin geçtiği bu zor süreçte canlarını dişlerine takan sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıyı kınadıklarını belirtti. Sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Doğdu, bu tür zorbalıklara asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Acil Servis, Karabük, Güncel

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