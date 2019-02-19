Karabük'te Sağlık Çalışmaları

AK Parti Karabük
İl Başkanı İsmail Altınöz, kentteki hastanelerde bulunan açık kadrolara atamaların yapıldığını söyledi.
Altınöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Karabük'ü ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.
Koca'dan talep ettikleri konularda dönüş almaya başladıklarını ifade eden Altınöz, "Eğitim ve Araştırma Hastanemize plastik cerrahi uzmanı ve 4 pratisyen hekim, Safranbolu
Devlet Hastanemize çocuk hastalıkları, fizik tedavi rehabilitasyon, KBB ve biyokimya kadrosu açıldı. Hayırlı olsun." dedi.
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Kaynak: AA