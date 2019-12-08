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Karabük'te, sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu

KARABÜK'te, tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın durmasına sebep oldu.

08.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:47Karabük'te, sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu

KARABÜK'te, tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın durmasına sebep oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grup maçında Demir Kartal Bedensel Engelli Basketbol ile Aydın Genç Efeler Bedensel Engelli Basketbol takımları Karabük Yeni Mahalle Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibinin üstünlüğüyle geçen ilk yarıda sahaya Golden Retriever cinsi köpek girdi. Seyirciler, salona nasıl girdiği bilinmeyen, parkede sporcuların arasında turlayan köpeği alkışladı. Maçın hakemi ise topu zıplatarak köpeğin soyunma odasına doğru yönelmesini sağladı, ancak köpek sahaya geri döndü. Ev sahibi takımın antrenörü Ercan Kollu, tasmasından tuttuğu köpeği salondan çıkardıktan sonra hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Tüm bu yaşananlar takımın yöneticisi Ziya Yalçın tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Karşılaşma, Karabük Demir Kartal'ın 80- 42 üstünlüğüyle tamamlandı.



Karabük, Spor

Kaynak: DHA

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