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Karabük'te, sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu

Karabük'te, sahaya giren köpek nedeniyle maç durduKarabük'te, tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın durmasına sebep oldu.

08.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:43
'te, sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu
Karabük'te, tekerlekli sandalye basketbol maçında sahaya giren köpek, karşılaşmanın durmasına sebep oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grup maçında Karabük Demir Kartal Bedensel Engelli Basketbol ile Aydın Genç Efeler Bedensel Engelli Basketbol takımları Karabük Yeni Mahalle Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibinin üstünlüğüyle geçen ilk yarıda sahaya Golden Retriever cinsi köpek girdi. Seyirciler, salona nasıl girdiği bilinmeyen, parkede sporcuların arasında turlayan köpeği alkışladı. Maçın hakemi ise topu zıplatarak köpeğin soyunma odasına doğru yönelmesini sağladı, ancak köpek sahaya geri döndü. Ev sahibi takımın antrenörü Ercan Kollu, tasmasından tuttuğu köpeği salondan çıkardıktan sonra hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi. Tüm bu yaşananlar takımın yöneticisi Ziya Yalçın tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karşılaşma, Karabük Demir Kartal'ın 80- 42 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karabük'te, sahaya giren köpek nedeniyle maç durdu

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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