14.06.2019 17:56
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Karabük'te sahte içki operasyonu

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti.

Ekipler, ilçe merkezindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen H.Y. ve G.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ile cinsel içerikli hap, çikolata, mendil,sprey ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Safranbolu, Karabük, Güncel

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