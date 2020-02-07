Haberler » Güncel » Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haber

Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

07.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:34Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
'te, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Önder Pulatkan (49) idaresindeki 78 AAJ 012 plakalı otomobil, Karabük- kara yolu Bolkuş mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri ve vatandaşlarca sıkıştığı yerden yaralı halde çıkartılan Pulatkan ile otomobildeki Halilcan Karagöz (25), Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zonguldak, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 20:56:09