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Karabük'te şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen mermer yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

13.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:58Karabük'te şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
'ün ilçesinde devrilen mermer yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Eflani'den Ankara'ya mermer taşıyan Alper Çiftçi (40) idaresindeki 06 BN 8532 plakalı tır, Bartın-Karabük kara yolu Kirkille rampasından inerken freni boşaldı. Virajı alamayan tır, şarampole devrildi.
Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan sürücü Çiftçi, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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