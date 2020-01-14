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Karabük'te şehir içi trafik çalışmaları

Karabük'te şehir merkezinde yaşanan trafik sorununun aza indirilmesine yönelik Karabük Belediyesi ve Karabük Emniyet Müdürlüğünce ortak çalışma başlatıldı.

14.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:02Karabük'te şehir içi trafik çalışmaları
'te şehir merkezinde yaşanan trafik sorununun aza indirilmesine yönelik Karabük Belediyesi ve Karabük Emniyet Müdürlüğünce ortak çalışma başlatıldı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ahmet , Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'a şehir içerisinde yapılması planlanan trafik düzenlemelerine yönelik bir sunum yaptı.

Karabük Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen sunumda, Cuma Pazarı, Balıklar Kayası Kavşağı, Şirinevler Mahallesi, Demir-Çelik Kavşağı ve 100. Yıl Mahallesi'deki trafik sorunları ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu.
Başkan Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde ki bazı noktalarda yaşanan trafik yoğunluğunun kaldırılması için çalışma başlatıldığını, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hayata geçirileceğini kaydetti.

Emniyet Müdürlüğü, Rafet Vergili, Karabük, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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