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Karabük'te şehir içi trafik sorunu masaya yatırıldı

Karabük şehir merkezinde yaşanan trafik sorunlarını en aza indirmeye çalışan Karabük Belediyesi ve Karabük Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı.

14.01.2020 13:23 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:28Karabük'te şehir içi trafik sorunu masaya yatırıldı
şehir merkezinde yaşanan trafik sorunlarını en aza indirmeye çalışan Karabük Belediyesi ve Karabük Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ordu şehir içerisinde yapılması planlanan trafik düzenlemeleri görüşüldü.

Trafik Tescil Şube Müdürü Ahmet Ordu tarafından hazırlanan sunumda, cuma pazarı içi, Balıklar Kayası Kavşağı, Mahallesi, Demir Çelik Kavşağı ve 100. Yıl Mahallesi'deki trafik sorunları ele alındı ve çözüm önerileri sunuldu.

Karabük Emniyet Müdürlüğü trafik uzmanları tarafından hazırlanan çözüm önerileri arasında; Köprübaşı Camisi'nden Soğuksu istikametine giden yolun genişletilerek ikiye bölünmesi ve park yasağının getirilmesi, Zonguldak yolu üzerinde Bağ-Essan Sanayi Sitesi boyunca yapılan parkın engellenmesi, Kartaltepe'den şehir merkezine inen yolda parkın önlenmesi ve yaya kaldırımlarının yapılması, Telekom karşısından Kartaltepe'ye çıkan yolun ikiye bölünerek park yasağı getirilmesi, Şirinevler Alparslan Caddesi üzerinde yola dikey park eden araçların paralel şekilde park yapmasını sağlayarak trafiğin daha akıcı bir hale getirilmesi, KARDEMİR çıkışı Öğlebeli bağlantı yolu üzerindeki beton blokların kaldırılarak; bu blokların trafik akımını çift şeritten sağlayacak şekilde bağlantı yolunun ortasına yerleştirilmesi ve Öğlebeli Sanayi Sitesi girişine park yasağı getirilmesi gibi öneriler yer alıyor. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Rafet Vergili, Şirinevler, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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